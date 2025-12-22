Гангстерленд. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Гангстерленд
1-й сезон
1-я серия
9.52025, MobLand
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Гангстерленд (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Две могущественных криминальных семьи, Харриганы и Стивенсоны, ведут войну за власть. Чтобы склонить чашу весов в свою пользу, Харриганы обращаются за помощью к Гарри Де Соузе — опытному специалисту по «решению проблем».

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гангстерленд»