Гангстер. Серия 6
Wink
Сериалы
Гангстер
1-й сезон
6-я серия

Гангстер (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.42018, Rangbaaz
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Снятый в жанре криминального триллера сериал, события которого разворачиваются в 90-е в провинциальном городке Горакхпур. В его палитре – все оттенки преступности, жажды крови и грязной политики.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.8 IMDb