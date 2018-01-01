Гангстер (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
7.42018, Rangbaaz
Боевики, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Снятый в жанре криминального триллера сериал, события которого разворачиваются в 90-е в провинциальном городке Горакхпур. В его палитре – все оттенки преступности, жажды крови и грязной политики.
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Информация
СтранаИндия
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Криминал, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
7.8 IMDb