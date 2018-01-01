Гангстер. Серия 4
Wink
Сериалы
Гангстер
1-й сезон
4-я серия

Гангстер (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.42018, Rangbaaz
Боевики, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Снятый в жанре криминального триллера сериал, события которого разворачиваются в 90-е в провинциальном городке Горакхпур. В его палитре – все оттенки преступности, жажды крови и грязной политики.

Сериал Гангстер 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 IMDb