Ганга 2 (сериал, 2015) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн

Спустя 10 лет Ганга и Сагар вновь встречаются. Все эти годы Ганга с нетерпением ждала Сагара, но, к сожалению, ее любовь осталась без ответа. Сагар любит другую девушку, и они собираются пожениться. Только после свадьбы с Джханви Сагар осознает, какую роковую ошибку он совершил.



Сериал Ганга 2 1 сезон 73 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.