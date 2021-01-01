WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 311-й сезонГабриэль Бенитез vs Билли Куарантилло
UFC Fight Night Las Vegas 31 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
О сериале
В главном поединке турнира UFC Fight Night ESPN 26 Тиаго Мойзез (#14 рейтинга) поборолся за победу с #9 легкого дивизиона Исламом Махачевым, идущим на серии из семи побед.
