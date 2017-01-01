Фуука. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Фуука
1-й сезон
4-я серия
9.02017, Fuuka
Аниме, Комедии18+

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Фуука (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Юу Харуна селится с сестрами в Токио, когда его отец уезжает работать за границу. Однажды парень сталкивается на улице со Фуукой Акицуки, которая разбивает его телефон, приняв Юу за извращенца. А вскоре оказывается, что они ходят в одну школу. Несмотря на не самое удачное знакомство, Юу и Фуука быстро сближаются и решают вместе со своими друзьями собрать музыкальную группу.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb