Фуука (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Юу Харуна селится с сестрами в Токио, когда его отец уезжает работать за границу. Однажды парень сталкивается на улице со Фуукой Акицуки, которая разбивает его телефон, приняв Юу за извращенца. А вскоре оказывается, что они ходят в одну школу. Несмотря на не самое удачное знакомство, Юу и Фуука быстро сближаются и решают вместе со своими друзьями собрать музыкальную группу.

