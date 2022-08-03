Фуука (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Юу Харуна селится с сестрами в Токио, когда его отец уезжает работать за границу. Однажды парень сталкивается на улице со Фуукой Акицуки, которая разбивает его телефон, приняв Юу за извращенца. А вскоре оказывается, что они ходят в одну школу. Несмотря на не самое удачное знакомство, Юу и Фуука быстро сближаются и решают вместе со своими друзьями собрать музыкальную группу.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb