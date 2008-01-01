Футурама. Сезон 6. Серия 1
Футурама (сериал, 2008) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

