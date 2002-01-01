Футурама (сериал, 2002) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн
9.32002, Futurama
Комедия, Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ПАРежиссёр
Питер
Аванзино
- БХРежиссёр
Брэт
Хааланд
- РМРежиссёр
Рич
Мур
- БУАктёр
Билли
Уэст
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- Актриса
Кэти
Сагал
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- Актёр
Фил
ЛаМарр
- МЛАктёр
Морис
ЛаМарш
- ЛТАктриса
Лорен
Том
- ДХАктёр
Дэвид
Херман
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- КСАктриса
Кэт
Суси
- КГСценарист
Кристин
Гор
- АЕСценарист
Аарон
Ехаз
- ЭРСценарист
Эрик
Роджерс
- ДИПродюсер
Дэвид
И. Коэн
- МГПродюсер
Мэтт
Грейнинг
- ККПродюсер
Клаудия
Кац
- ККПродюсер
Кен
Килер
- БМХудожник
Билл
Моррисон
- ПДМонтажёр
Пол
Д. Калдер
- ДТМонтажёр
Дэник
Томас
- КВМонтажёр
Крис
Вэлланс