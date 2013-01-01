Футурама. Сезон 10. Серия 5
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Футурама (сериал, 2013) сезон 10 серия 5 смотреть онлайн

9.32013, Futurama
Комедии, Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Футурама»

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