Футурама. Сезон 10. Серия 10
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Футурама (сериал, 2013) сезон 10 серия 10 смотреть онлайн

9.32013, Futurama
Комедия, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Футурама»