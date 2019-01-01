Футболисты (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.62019, Bombers
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Авария автобуса приводит к трагической гибели всех игроков футбольного клуба «Bombers», в живых остается лишь один спортсмен. Министр Маник Дасгупта, с помощью махинаций и убийства, захватывает территорию клуба и на его месте пытается возвести торговый центр.
Сериал Футболисты (2019) 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.6 IMDb