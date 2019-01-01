Футболисты (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.62019, Bombers
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+30 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 1
- 18+34 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 2
- 18+31 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 4
- 18+33 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 5
- 18+36 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 6
- 18+32 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 8
- 18+34 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 9
- 18+34 мин
Футболисты (2019)
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Авария автобуса приводит к трагической гибели всех игроков футбольного клуба «Bombers», в живых остается лишь один спортсмен. Министр Маник Дасгупта, с помощью махинаций и убийства, захватывает территорию клуба и на его месте пытается возвести торговый центр.
Сериал Футболисты (2019) 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИндия
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.6 IMDb