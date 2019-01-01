Футболисты (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Авария автобуса приводит к трагической гибели всех игроков футбольного клуба «Bombers», в живых остается лишь один спортсмен. Министр Маник Дасгупта, с помощью махинаций и убийства, захватывает территорию клуба и на его месте пытается возвести торговый центр.



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