Футболисты (2019). Серия 1
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Футболисты (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Bombers
Драма18+

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О сериале

Авария автобуса приводит к трагической гибели всех игроков футбольного клуба «Bombers», в живых остается лишь один спортсмен. Министр Маник Дасгупта, с помощью махинаций и убийства, захватывает территорию клуба и на его месте пытается возвести торговый центр.

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Страна
Индия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.6 IMDb