Friends: Подружки-супергерои (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Friends: Подружки-супергерои. Сезон 2. Серия 8
Friends: Подружки-супергерои
2-й сезон
8-я серия

2019, Lego Friends
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Встречайте ярких лучших подружек из Хартлейк Сити! Эмма, Мия, Стефани, Андреа и Оливия совершенно разные, но их объединяет крепкая дружба и любовь к братьям нашим меньшим, а еще девушки принимают активное участие в жизни города. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

