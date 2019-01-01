Friends: Подружки-супергерои (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн
2019, Lego Friends
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Встречайте ярких лучших подружек из Хартлейк Сити! Эмма, Мия, Стефани, Андреа и Оливия совершенно разные, но их объединяет крепкая дружба и любовь к братьям нашим меньшим, а еще девушки принимают активное участие в жизни города. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.
Сериал Friends: Подружки-супергерои 2 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ТВРежиссёр
Трюлле
Вильструп
- ППРежиссёр
Педер
Педерсен
- АКАктриса
Алекса
Кан
- ЭМАктриса
Эрика
Мендес
- ММАктриса
Марианн
Миллер
- РХАктриса
Рэйчел
Хегер
- КВАктриса
Кристина
Валенсуэла
- КСАктриса
Карен
Страссман
- ЛВАктриса
Люсия
Веккьо
- ЭШАктриса
Элиза
Шнебели
- ЭТАктриса
Эбби
Тротт
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ХЛКомпозитор
Хенрик
Линдстранд
- ЭЛКомпозитор
Энтони
Лледо