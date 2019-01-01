Friends: Подружки-супергерои. Сезон 2. Серия 14
Wink
Детям
Friends: Подружки-супергерои
2-й сезон
14-я серия

Friends: Подружки-супергерои (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

2019, Lego Friends
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Встречайте ярких лучших подружек из Хартлейк Сити! Эмма, Мия, Стефани, Андреа и Оливия совершенно разные, но их объединяет крепкая дружба и любовь к братьям нашим меньшим, а еще девушки принимают активное участие в жизни города. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Friends: Подружки-супергерои»