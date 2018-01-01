Friends: Подружки-супергерои. Сезон 1. Серия 4
Friends: Подружки-супергерои
1-й сезон
4-я серия

Friends: Подружки-супергерои (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Lego Friends
Мультсериалы6+

О сериале

Встречайте ярких лучших подружек из Хартлейк Сити! Эмма, Мия, Стефани, Андреа и Оливия совершенно разные, но их объединяет крепкая дружба и любовь к братьям нашим меньшим, а еще девушки принимают активное участие в жизни города. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

