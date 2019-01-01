WinkСериалыUFC Fight Night Phoenix1-й сезонФрэнсис Нганну vs Кейн Веласкез
UFC Fight Night Phoenix (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
В ночь с 17 на 18 февраля 2019 года в Финиксе (Аризона, США) прошел UFC FIGHT Night Phoenix. Главным событием шоу стало долгожданное возвращение на ринг Кейна Веласкеза. После трехлетнего перерыва бывший чемпион UFC встретился в октагоне с топовым тяжеловесом, камерунцем Франсисом Нганну.
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