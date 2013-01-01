9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

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После окончания Второй мировой войны Франция оказалась в числе стран-победительниц гитлеровской Германии. Событиям внутренней и внешней политики указанного периода посвящён данный урок.





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