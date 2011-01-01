Франция в XVIII в. Начало Великой Французской Революции
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Франция в XVIII в. Начало Великой Французской Революции

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

6.32011, Франция в XVIII в. Начало Великой Французской Революции
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

На сегодняшнем занятии мы приступаем к изучению одного из важнейших событий Нового времени ; Великой Французской Революции, события которой стали классическим примером борьбы за демократию, развернувшейся впоследствии во многих странах мира.

Сериал Франция в XVIII в 4 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг