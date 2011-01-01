7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

На сегодняшнем занятии мы приступаем к изучению одного из важнейших событий Нового времени ; Великой Французской Революции, события которой стали клас�сическим примером борьбы за демократию, развернувшейся впоследствии во многих странах мира.



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