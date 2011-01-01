7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

Франция XVI ; первой половины XVII веков ; это эпоха становления абсолютной монархии. Это период, когда шли нескончаемые религиозные войны между протестантами и католиками. Это правление своевольного Франциска I. Данный период ознаменован также правлением Генриха IV, известного подписанием Нантского эдикта, и менее известного Генриха III. Это и правление Людовика XIII, а также его первого министра, блестящего политического деятеля ; кардинала Ришелье. Также в XVI ; первой половине XVII веков прошли Итальянские войны, которые принесли поражение Франции. И наконец, это очень успешное правление Джулио Мазарини, замечательного политика и государственного деятеля. Обо всём этом вы подробно узнаете из данного урока.



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