7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+8 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 1
- 0+17 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 2
- 0+19 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 4
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 6
- 0+16 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 7
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 8
- 0+14 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 9
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 10
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 11
- 0+19 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 12
- 0+18 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 13
- 0+17 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 14
Сюжет
Франция XVI ; первой половины XVII веков ; это эпоха становления абсолютной монархии. Это период, когда шли нескончаемые религиозные войны между протестантами и католиками. Это правление своевольного Франциска I. Данный период ознаменован также правлением Генриха IV, известного подписанием Нантского эдикта, и менее известного Генриха III. Это и правление Людовика XIII, а также его первого министра, блестящего политического деятеля ; кардинала Ришелье. Также в XVI ; первой половине XVII веков прошли Итальянские войны, которые принесли поражение Франции. И наконец, это очень успешное правление Джулио Мазарини, замечательного политика и государственного деятеля. Обо всём этом вы подробно узнаете из данного урока.
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