Франция в конце XIX – начале XX века
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Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Франция в конце XIX – начале XX века

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

5.02013, Франция в конце XIX – начале XX века
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

После окончания эпохи Второй империи во Франции устанавливается политический режим Третьей республики. Чем характеризовался этот режим и как развивалась Франция в конце XIX ; нач. XX в.? Об этом мы поговорим на сегодняшнем уроке.

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