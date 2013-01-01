8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

После окончания эпохи Второй империи во Франции устанавливается политический режим Третьей республики. Чем характеризовался этот режим и как развивалась Франция в конце XIX ; нач. XX в.? Об этом мы поговорим на сегодняшнем уроке.



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