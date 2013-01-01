WinkДетям8 класс. Всеобщая историяСтраны Европы в XIX – начале XX векаФранция в конце XIX – начале XX века
8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
5.02013, Франция в конце XIX – начале XX века
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+23 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+20 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+26 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+25 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+21 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+24 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+29 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+29 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+28 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
Сюжет
После окончания эпохи Второй империи во Франции устанавливается политический режим Третьей республики. Чем характеризовался этот режим и как развивалась Франция в конце XIX ; нач. XX в.? Об этом мы поговорим на сегодняшнем уроке.
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