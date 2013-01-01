Франция в 1920-30-е гг.
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Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Франция в 1920-30-е гг.

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

6.02013, Франция в 1920-30-е гг.
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

После окончания Первой мировой войны страны-победительницы ; Великобритания, Франция, США и ряд других ; оказались ведущими державами в мире, от которых зависела стабильность и дальнейшее развитие человеческого общества. Этот урок посвящён рассмотрению одной из таких стран ; Франции.

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