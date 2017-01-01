Новая французская философия: марксизм, фрейдизм и структурализм
Wink
Детям
Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
1-й сезон
Новая французская философия: марксизм, фрейдизм и структурализм

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Новая французская философия: марксизм, фрейдизм и структурализм
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Литература, философия, музыка, кино и майские баррикады: чем жила Франция в 1950–60-х годах

Сериал Новая французская философия: марксизм, фрейдизм и структурализм 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг