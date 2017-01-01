Французская «новая волна»: революция в кино
Wink
Детям
Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
1-й сезон
Французская «новая волна»: революция в кино

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Французская «новая волна»: революция в кино
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Литература, философия, музыка, кино и майские баррикады: чем жила Франция в 1950–60-х годах

Сериал Французская «новая волна»: революция в кино 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг