8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

После краха наполеоновской политики к власти во Франции вернулась династия Бурбонов. Наполеон не мог с этим смириться и вернулся в Париж, однако его правление продлилось лишь 100 дней, после чего Бурбоны во Франции вновь восторжествовали. С 1814 по 1830 год начинается новый этап в истории Франции ; Реставрация Бурбонов. Но неграмотная и неумелая политика французских монархов привела к очередной революции ; июльской, вслед за которой последовало установление июльской монархии. Подробнее обо всех вышеописанных событиях вы узнаете, изучив данный урок.



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