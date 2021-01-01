Франсиско Триналдо vs Дуайт Грант
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UFC Fight Night Las Vegas 41
1-й сезон
Франсиско Триналдо vs Дуайт Грант

UFC Fight Night Las Vegas 41 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.02021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Бойцы из ТОП 5 рейтинга среднего веса UFC встретились в главном поединке турнира UFC Fight Night 196. Пауло Коста, проигравший лишь чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье, встретился с Марвином Веттори. Победная серия Веттори так же была преравана Адесаньей в июне 2021 на турнире UFC 263.

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Жанр
Спорт
Время
61 мин / 01:01

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