WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 411-й сезонФрансиско Триналдо vs Дуайт Грант
UFC Fight Night Las Vegas 41 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
7.02021, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
Бойцы из ТОП 5 рейтинга среднего веса UFC встретились в главном поединке турнира UFC Fight Night 196. Пауло Коста, проигравший лишь чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье, встретился с Марвином Веттори. Победная серия Веттори так же была преравана Адесаньей в июне 2021 на турнире UFC 263.
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