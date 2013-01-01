WinkДетям8 класс. Всеобщая историяСтраны Европы в XIX – начале XX векаФранко-прусская война и Парижская Коммуна
8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
5.02013, Франко-прусская война и Парижская Коммуна
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+23 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+20 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+26 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+25 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+21 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+24 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+29 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+29 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+28 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
Сюжет
Во Франции установилась Вторая империя во главе с Наполеоном III. Для усиления своей власти он мечтал о «маленькой победоносной войне». В Пруссии канцлер Отто фон Бисмарк считал, что война и общий враг помогут Пруссии в объединении и создании целостного государства. Соперники были найдены. Оставалось найти повод к войне. Об этом, а также о ходе войны, о создании Парижской коммуны и крахе Второй империи во Франции вы узнаете, изучив данный урок.
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