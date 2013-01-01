8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Во Франции установилась Вторая империя во главе с Наполеоном III. Для усиления своей власти он мечтал о «маленькой победоносной войне». В Пруссии канцлер Отто фон Бисмарк считал, что война и общий враг помогут Пруссии в объединении и создании целостного государства. Соперники были найдены. Оставалось найти повод к войне. Об этом, а также о ходе войны, о создании Парижской коммуны и крахе Второй империи во Франции вы узнаете, изучив данный урок.



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