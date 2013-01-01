Франко-прусская война и Парижская Коммуна
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Франко-прусская война и Парижская Коммуна

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

5.02013, Франко-прусская война и Парижская Коммуна
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Во Франции установилась Вторая империя во главе с Наполеоном III. Для усиления своей власти он мечтал о «маленькой победоносной войне». В Пруссии канцлер Отто фон Бисмарк считал, что война и общий враг помогут Пруссии в объединении и создании целостного государства. Соперники были найдены. Оставалось найти повод к войне. Об этом, а также о ходе войны, о создании Парижской коммуны и крахе Второй империи во Франции вы узнаете, изучив данный урок.

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