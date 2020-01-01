Фото-ковчег. Серия 1
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Фото-ковчег (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2020, PHOTO ARK
Документальные18+

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Сюжет

Сейчас на Земле под угрозой исчезновения находятся 11 000 видов животных. Всемирно известный фотограф Джоэл Сарторе запечатлел поразительные портреты созданий, которым угрожает гибель, в попытке привлечь внимание к этой проблеме и спасти животных от вымирания

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