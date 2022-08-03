Фосси/Вердон. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Фосси/Вердон
1-й сезон
6-я серия

Фосси/Вердон (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2019, Fosse/Verdon
Драма, Музыка18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Драматическая история непростых взаимоотношений хореографа и режиссера Боба Фосси с танцовщицей и актрисой Гвен Вердон. Вместе они произвели революцию в жанре мюзикла, но их брак оказался катастрофой. Однако творческий союз героев в отличие от любовного был плодотворным долгие годы.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фосси/Вердон»