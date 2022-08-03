WinkСериалыФосси/Вердон1-й сезон6-я серия
Фосси/Вердон (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2019, Fosse/Verdon
Драма, Музыка18+
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О сериале
Драматическая история непростых взаимоотношений хореографа и режиссера Боба Фосси с танцовщицей и актрисой Гвен Вердон. Вместе они произвели революцию в жанре мюзикла, но их брак оказался катастрофой. Однако творческий союз героев в отличие от любовного был плодотворным долгие годы.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ТКРежиссёр
Томас
Каил
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- ДЮРежиссёр
Джессика
Ю
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Мишель
Уильямс
- НЛАктёр
Норберт
Лео Бац
- АКАктриса
Ая
Кэш
- Актриса
Маргарет
Куолли
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- ПГАктриса
Палома
Гарсиа Ли
- ЭБАктёр
Эри
Брэнд
- ПЧАктёр
Питер
Чурсин мл.
- ХЛАктриса
Хезер
Лэнг
- Сценарист
Трэйси
Скотт Уилсон
- ЭБПродюсер
Энди
Бланкенбуэлер
- БКПродюсер
Брэд
Карпентер
- ДФПродюсер
Джоэль
Филдс
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ТСМонтажёр
Тим
Стрито
- ДММонтажёр
Джона
Моран
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр
- АЛКомпозитор
Алекс
Лакамуар