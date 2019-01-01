Фосси/Вердон. Сезон 1. Серия 2
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Фосси/Вердон (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, Fosse/Verdon
Драмы, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Драматическая история непростых взаимоотношений хореографа и режиссера Боба Фосси с танцовщицей и актрисой Гвен Вердон. Вместе они произвели революцию в жанре мюзикла, но их брак оказался катастрофой. Однако творческий союз героев в отличие от любовного был плодотворным долгие годы.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фосси/Вердон»

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