Фортитьюд. Сезон 1. Серия 9
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Фортитьюд (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2015, Fortitude
Драма, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Фортитьюд – крошечный живописный городок на краю света, где никогда не совершалось преступлений. Зверское убийство ученого повергает в шок не только местных жителей, но и ставит в тупик полицию и администрацию. Расследовать загадочное дело приезжает опытный детектив из Британии.

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Страна
Великобритания
Жанр
Мистика, Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фортитьюд»