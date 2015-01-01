Фортитьюд. Сезон 1. Серия 10
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Фортитьюд
1-й сезон
10-я серия

Фортитьюд (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2015, Fortitude
Драмы, Мистические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Фортитьюд – крошечный живописный городок на краю света, где никогда не совершалось преступлений. Зверское убийство ученого повергает в шок не только местных жителей, но и ставит в тупик полицию и администрацию. Расследовать загадочное дело приезжает опытный детектив из Британии.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фортитьюд»

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