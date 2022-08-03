WinkСериалыФорт Боярд1-й сезон9-я серия
9.32019, Форт Боярд. Сезон 1. Серия 9
Реалити - шоу18+
Эта серия пока недоступна
Форт Боярд (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Форт Боярд – место, где собраны самые жуткие кошмары. Долгое время эта крепость была окутана тишиной и безмолвием, но пришло время призвать новых героев и открыть им дорогу к сокровищам. Самые известные люди России попробуют доказать, что они сильнее своих страхов, умнее старца Фуры и смелее всех на свете. Удастся ли звездным участникам преодолеть самих себя и стать настоящей командой?
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Васильев
- Актёр
Сергей
Шнуров
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Анна
Седокова
- Актриса
Виктория
Боня
- Актриса
Роза
Сябитова
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Анна
Хилькевич
- МИАктриса
Мария
Ивакова
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- СИСценарист
Сергей
Ильин
- Сценарист
Сергей
Кашников
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Фатима
Гаппоева
- АГПродюсер
Антон
Гореславский