Форс-мажоры. Сезон 5. Серия 6
Wink
Сериалы
Форс-мажоры
5-й сезон
6-я серия
9.22015, Suits
Драмы, Комедии18+

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Форс-мажоры (сериал, 2015) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Форс-мажоры»

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