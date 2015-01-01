Форс-мажоры (сериал, 2015) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самор�одка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.



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