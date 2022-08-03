Форс-мажоры (сериал, 2014) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Форс-мажоры. Сезон 4. Серия 7
9.12014, Suits
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

США
Комедия, Драма
SD
41 мин / 00:41

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

