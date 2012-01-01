Форс-мажоры. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Форс-мажоры
2-й сезон
1-я серия
9.22012, Suits
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Форс-мажоры (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

Сериал Форс-мажоры 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Форс-мажоры»