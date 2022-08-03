На этом занятии все желающие смогут самостоятельно изучить тему Формы правления. На нем вы рассмотрите один из трех взаимосвязанных компонентов формы государства форму правления. Изучите две группы, на которые делится эта форма монархия и республика.



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