Формула счастья. Серия 3
Wink
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Формула счастья
1-й сезон
3-я серия
8.62021, Формула счастья. Серия 3
Мелодрамы18+

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Формула счастья (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Однажды ночью в глухом лесу успешный менеджер Денис Демидов сбивает подвыпившего рыбака. Он решает никому не сообщать об этом, а через несколько дней при странных обстоятельствах погибает сам. Распутывая загадочную смерть своего супруга, Инна попадает в водоворот событий, где сама оказывается подозреваемой в убийстве своего мужа. Женщина понимает, что скоро может потерять все — имущество, репутацию и даже собственную дочь…

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Формула счастья»