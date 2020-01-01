8 класс. География (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Формирование земной коры на территории России
8 класс. География
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Формирование земной коры на территории России

Территория России формировалась постепенно, в различные геологические эпохи. Для пониманий различий современного рельефа надо знать геологическую и тектоническую историю его формирования. На уроке вы познакомитесь с особенностями строения земной коры на территории России. Узнаете, что такое тектонические структуры и как они связаны с различными формами рельефа.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

