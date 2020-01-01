Wink
Детям
Советы специалистов. Полезные видеолекции
2-й сезон
12-я серия

Советы специалистов. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

2020, Формирование познавательных способностей: когнитивное развитие в раннем детстве
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Формирование познавательных способностей: когнитивное развитие в раннем детстве 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг