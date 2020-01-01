Форма государственного устройства
Wink
Детям
9 класс. Обществознание
Человек. Государство. Право
Форма государственного устройства

9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

6.72020, Форма государственного устройства
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На уроке мы рассмотрим второй элемент формы государства форму государственного устройства. Вы узнаете, какими бывают формы государственно-территориального устройства, какие государства мира являются унитарными, а какие федеративными. Также мы познакомимся с понятием конфедерации и выделим ее основные черты.

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Жанр
Образовательные
Время
17 мин / 00:17

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