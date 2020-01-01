9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

На уроке мы рассмотрим второй элемент формы государства форму государственного устройства. Вы узнаете, какими бывают формы государственно-территориального устройства, какие государства мира являются унитарными, а какие федеративными. Также мы познакомимся с понятием конфедерации и выделим ее основные черты.



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