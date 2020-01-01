9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

На уроке мы познакомимся с одним из элементов формы государства формой правления. Вы узнаете, чем различаются монархии и республики, какие формы правления существуют в известных вам государствах, а также в нашей стране. Также мы проанализируем различные формы правления, выявим их основные признаки.



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