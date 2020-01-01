8 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Фонетика. Лексика. Орфография
8 класс. Русский язык
Повторение изученного в 5-7 классах
Фонетика. Лексика. Орфография

Второй урок в программе 8-го класса Фонетика. Лексика. Орфография нужен тем, кто хочет понимать русский язык, разбираться в его нюансах. Познакомитесь с фонетической транскрипцией, научитесь правильно ставить ударение, узнаете, что такое фонетика, звук, лексика, орфография.

