8 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Второй урок в программе 8-го класса Фонетика. Лексика. Орфография нужен тем, кто хочет понимать русский язык, разбираться в его нюансах. Познакомитесь с фонетической транскрипцией, научитесь правильно ставить ударение, узнаете, что такое фонетика, звук, лексика, орфография.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Фонетика 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.