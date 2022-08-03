WinkДетям5 класс. ЛитератураСказки ПушкинаФольклорные мотивы сказок Пушкина
5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 13 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Фольклорные мотивы сказок Пушкина
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сказки Пушкина и Жуковского состязание поэтов. Откуда Пушкин черпал сюжеты своих сказок? Где искать остров Буян и как султан Султанович превратился в царя Салтана?
