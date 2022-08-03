Флэш. Сезон 4. Серия 14
Wink
Детям
Флэш
4-й сезон
14-я серия

Флэш (сериал, 2017) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

9.22017, The Flash
Фантастика, Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда Барри Аллен был маленьким, больше всего на свете ему хотелось быть супергероем – тем, кто превосходит лимиты человеческого организма и использует во благо данную ему силу. Когда Барри было одиннадцать лет, он на собственном опыте узнал, что люди с необычными способностями действительно существуют: его мать была убита одним из таких людей. Повзрослев и став судмедэкспертом, Барри не отбросил мыслей о сверхлюдях и продолжал искать доказательства их существования, что не лучшим образом сказывалось на его репутации и общении с коллегами. Впрочем, однажды его усилия были вознаграждены...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Флэш»