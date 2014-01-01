Флеминг (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Биографический мини-сериал, состоящий из четырех эпизодов, расскажет захватывающую историю Яна Флеминга, чья собственная жизнь и авантюрные приключения вдохновили его на создание одного из самых культовых персонажей современной литературы – Джеймса Бонда.



