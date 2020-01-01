WinkДетямЧемпионат Бразилии по футболуСезон 2020/21Фламенго - Коритиба
Чемпионат Бразилии по футболу (сериал, 2020) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
7.92020, Фламенго - Коритиба
ТВ-шоу, Спортивный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.
Сериал Фламенго - Коритиба 1 сезон 32 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.